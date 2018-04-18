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FATİH'TE 3 KİŞİ GASP ETMEYE GİTTİKLERİ KİŞİYİ EVİNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 05:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL Fatih'te bir eve giden Afganistan uyruklu 3 kişi gasp etmek istedikleri yine Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL
Fatih'te bir eve giden Afganistan uyruklu 3 kişi gasp etmek istedikleri yine Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 3 kişiyi gece yaptığı baskınla kıskıvrak yakaladı.

Olay Fatih, Şehsuvar Bey Mahallesinde akşam saat 21:40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi Düzgün Sokak üzerinde bulunan bir apartmana geldi. Şüpheliler girdikleri evde bulunan Afganistan uyruklu Nabimir Pastun (23) isimli kişiyi gasp etmek istedi. Pastun kendisini gasp etmek isteyenlere direnince şüpheliler tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Pastun yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Pastun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ GECE BOYU ŞÜPHELİLERİN İZİN TAKİP EDİP KISKIVRAK YAKALADI
Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri gece boyunca olay sonrası kaçan şüphelilerin önce kaçış istikametini belirledi. Daha sonrada topladığı bilgiler doğrultusunda çalışmasını daha da derinleştirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro ekiplerine bağlı polisler ile Cinayet Büro Amirliği polis ekipleri gece boyunca yürüttüğü ortak çalışma sonrasında şüphelilerin Sancaktepe'de bir adreste olduğunu tespit etti. Polis ekipleri adres tespiti sonrası şüphelileri yakalamak için baskın düzenledi. Sancaktepe'de belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracı ile getirilmesi
- Olayın meydana geldiği yer
-ölen kişinin fotoğrafı
- Genel ve detaylar

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