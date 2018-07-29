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FATİH'TE 5 KATLI BİNADA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

  * Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülüyor.

* Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülüyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın karşısında bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde de yangın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü Dökümü:
İBB KAMERASI
-Yangından görüntü
-Alev ve dumanlar
-Detaylar

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