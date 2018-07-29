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FATİH'TE 5 KATLI BİNADA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

  *Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Haber-Kamera: Ersan SAN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

*Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Haber-Kamera: Ersan SAN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un bir çok noktasından görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın karşısında bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde de yangın nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yangın, Fatih'in Nişanca Mahallesi'nde bulunan Çitfegelinler Caddesi'ndeki bir apartmanda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Bekar işçilerin kaldığı öğrenilen eski bir apartmandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de muhtemel bir yaralanma ya da can kaybı olayına karşın olay yerinde hazır bekletildi. Yanan binanın karşısında Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi olması nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Büyük bir paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.Polis ekipleri, nedeni henüz belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
- Yangının olduğu caddeden görüntüler
- Panik yaşayan vatandaşlardan görüntüler
- İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
- Genel ve detay görüntüler
İBB KAMERASI
-Yangından görüntü
-Alev ve dumanlar
-Detaylar

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