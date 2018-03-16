FATİH'TE AHŞAP BİNA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Fatih'te metruk ahşap bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan ahşap bina

-Söndürme çalışmaları

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