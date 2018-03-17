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FATİH'TE AHŞAP BİNA YANGINI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Fatih'te ahşap bina yarım saatte kül oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Fatih'te ahşap bina yarım saatte kül oldu. Yangın nedeniyle sokak sakinleri panik yaşadı.
Fatih'te metruk ahşap bir binadan saat 23.15 sıralarında alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bitişikteki binalarda yaşayanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte alevleri kontrol altın alarak söndürdü.
İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan ahşap bina
-Söndürme çalışmaları
-İtfaiyenin soğutma çalışması
-Genel ve detaylar

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