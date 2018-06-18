Fatih'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartmanın son katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray Mahallesi Sulu Bostan Sokak'taki 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, içeride kalan Turan Özyener'in (85) hayatını kaybettiğini belirledi. Yan taraftaki binada oturan ve olay yerinde fenalık geçiren Özyener'in yakınları, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak sakinleştirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Özyener'in cenazesi morga kaldırıldı.
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