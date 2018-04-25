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Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 04:46 | Son Güncelleme

FATİH'te gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen sürücü kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklandı: 1 ölü

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde park halinde duran aracına binmek isteyen sürücü kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarak izini kaybettirirken, hastaneye kaldırılan sürücü de hayatını kaybetti.

Olay Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Eren, Oğuzhan Caddesi üzerinde park halinde duran ve kendisine ait olduğu öğrenilen 34 US 5397 plakalı otomobile binmek isterken kimliği belirsiz bir kişi önünü kesti. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi aracı gasp etmek istedi. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren de otomobilini gasp etmeye çalışan kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada şüpheli elindeki bıçak ile Ahmet Eren'e saldırdı. Saldırı sonucu Ahmet Eren göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Eren'e ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

HASTANEYE KALDIRILAN ARAÇ SAHİBİ KURTARILAMADI
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ahmet Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki iş yerlerininde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri Ahmet Eren'e ait araçta da parmak izi çalışması yaptı. Polisin çalışmasının ardından Ahmet Eren'e ait otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklandı: 1 ölüFatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklandı: 1 ölü

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