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Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Fatih'te bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nden Sirkeci istikametine seyreden Mahmut Cemal Şahin'in kullandığı 34 DV 9405 plakalı otomobil, Sarayburnu mevkisinde kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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trafik kazası

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