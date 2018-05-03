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Fatih'te bir kafede dehşet anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

FATİH'te bir kafede Serhat Gün, Özbek asıllı kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu çaldığını iddia ettiği Hasan Ayhan'ı bıçakladı.

Fatih'te bir kafede dehşet anları kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir kafede Serhat Gün, Özbek asıllı kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve cep telefonunu çaldığını iddia ettiği Hasan Ayhan'ı bıçakladı. Hasan Ayhan'dan akan kanları temizleyen Serhat Gün ve beraberindekiler daha sonra onu taksiyle hastaneye gönderdi. Hasan Ayhan hastanede hayatını kaybetti.
Emniyet kaynaklarındın alınan bilgiye göre olay şöyle gelişti:
Hasan Ayhan (30) 3 ay önce cezaevinden çıktı. Kumkapı'da kafe işleten arkadaşı Serhat Gün(24)'ün yanına giderek kalacak yeri olmadığını söyledi. Serhat Gün, Hasan Ayhan'ı Özbek kız arkadaşı Ezoza Khalmatova'nın üvey kardeşi Laziz Salahitdinov'un (30) yanına yerleştirdi. İddiaya göre Hasan Ayhan evde yalnız kaldığı sırada Ezoza Khalmatova'ya yönelik cinsel saldırıda bulundu ve cep telefonunu çaldı. Aynı gün kafeye giden Hasan Ayhan, Serhat Gün'le tartıştı. Bu sırada kafenin güvenlik kameraları kayıttaydı. Laziz Salahitdinov Hasan Ayhan'a vurmaya başlayınca, Serhat Gün de bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmanın ardından Hasan Ayhan yere yığıldı. Laziz Salahitdinov, Serhat Gün ve Ezoza Khalmatova yerdeki kanları temizledikten sonra Hasan Ayhan'ı bir taksiye bindirerek Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Hasan Ayhan hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hasan Ayhan'ı hastaneye götüren taksicinin ifadesinden yola çıkarak kafeyi belirledi. Yapılan operasyonda Serhat Gün, Ezoza Khalmatova ve üvey kardeşi Laziz Salahitdinov gözaltına alındı. Kafenin kameralarını inceleyen polis, cinayet anı ve kanların temizlendiği görüntülere ulaştı. Emniyette sorguya alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

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