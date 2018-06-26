HABER

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 03:17 | Son Güncelleme

Vücudunda kesik izlerine rastlanan adamın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki Şehzade Camisi'nin bahçesinde 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, bahçede hareketsiz yatan adamı gören caminin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemelerde kimliğine dair herhangi bir bulguya rastlanmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bu kişinin vücudunun bazı yerlerinde kesik izleri görüldü. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Söz konusu kişinin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Gazzeli ressamın Erdoğan sevinciGazzeli ressamın Erdoğan sevinci
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyorİstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Fatih istanbul polis Şehzade Camii

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.