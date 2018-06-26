HABER

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 04:06 | Son Güncelleme

FATİH'te  Şehzade Camii'nin bahçesinde vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu.  Olay,  Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te Şehzade Camii'nin bahçesinde vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemede Camii'nin bahçesinde ölü olarak bulunan kişinin 50 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulunduFatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Gazzeli ressamın Erdoğan sevinciGazzeli ressamın Erdoğan sevinci
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyorİstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın’da silahlı çatışma! Polislere ateş açan kişi hayatını kaybetti

Aydın’da silahlı çatışma! Polislere ateş açan kişi hayatını kaybetti

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.