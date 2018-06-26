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Fatih'te cami bahçesinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

FATİH'te  Şehzade Camii'nin bahçesinde vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu.    Olay,  Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te Şehzade Camii'nin bahçesinde vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri bulunan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camii'nin bahçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami bahçesinde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemede Camii'nin bahçesinde ölü olarak bulunan kişinin 50 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, vücudunda kesici aletle yapılmış yara izleri belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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