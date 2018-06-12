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FATİH'TE CİNAYET: 3 KİŞİ GÖZALTINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 06:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA Fatih'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Fatih'te bir evin ardiye bölümünde alçıpanla kapatılmış bölümünde ceset bulundu. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla vahşi cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLALA KAPATMIŞLAR
Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı.

EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin tüm çabalarına rağmen evde bulundukları belirlenen ve kapıyı açmayan biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, aralarında bulunan kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Sağlık görevlilerinden görüntü
-Genel ve Detaylar

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