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Fatih'te cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış bulaşık makinesinin içinde erkek cesedi bulundu - Olayla ilgili evdeki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış bulaşık makinesinin içinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi'ndeki binanın giriş katına, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Kapının açılmasıyla eve giren ekipler, banyoda, üzeri betonla kapatılmış bir bulaşık makinesi buldu. İtfaiye ekiplerinin betonu kırmasının ardından bulaşık makinesinin içinde bir erkek cesedi tespit edildi.

Olayla ilgili evdeki 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüphelinin polis aracına binerken fenalık geçirdiği görüldü. Polise ihbarı da gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaptığı öğrenildi.

Bu arada, Tunus uyruklu olduğu ve sosyal medyada hakkında kayıp ilanı verildiği öğrenilen kişinin cesedinin, incelemenin ardından bulaşık makinesiyle Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

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3 şüpheli gözaltına alındı cinayet Fatih polis

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