FATİH'TE CİNAYET: BULAŞIK MAKİNESİ İÇİNDEKİ BAVULDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Fatih'te ihbar üzerine bir evde üzerine beton dökülmüş bulaşık makinesi içindeki bavulda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Fatih'te 4 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise haber verdi. Olay Kızanlık Caddesi 13 numaralı binanın giriş katında sabah saat 04:00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri içeri girmek için kapıyı çaldı. İddiaya göre içeride bulunanlar uzun süre kapıyı açmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla cinayet ortaya çıktı.

ALÇIPANLA KAPATMIŞLAR

Eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Köpük, alçıpan ve betonla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin bulaşık makinesinin içine bavulla konulmuş cesedi ile karşılaştı.

EVDE BULUNAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Biri kadın üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, kadın şüphelinin fenalık geçirdiği görüldü.

POLİSİN OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının sona ermesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin torbaya konularak götürüldüğü görüldü.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri cesedin 24 Nisan'da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı verilen 49 yaşındaki Tunuslu Rochdi Rochdi'e ait olduğu üzerinde duruyor. Cesedin Rochdi'ye ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak.