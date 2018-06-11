Fatih'te denizde ceset bulundu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te denizde bir kişinin cesedi bulundu.

Kumkapı Sahili'nde gezen vatandaşlar, denizde bir ceset gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların gösterdiği yerde bir şey bulamadı. Ekipler, yaptığı araştırmada, kıyıda taşların üzerine bırakılmış bir erkek tişörtü buldu.

Bunun üzerine olay yerine deniz polisi çağrıldı. Dalgıçların yaptığı arama sonucunda, üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Ceset Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

