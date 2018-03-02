Fatih'te dört katlı apartmanda yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te dört katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kalaycı Sokağı'nda dört katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Bunun üzerine üst katlarda mahsur kalan apartman sakinleri dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Dumandan etkilenen ve üst katlarda mahsur kalanları merdivenli araçla kurtarıp sağlık görevlilerine teslim eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Aralarında çocukların da olduğu apartman sakinlerine olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.