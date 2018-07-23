Fatih'te döviz bürosunda soygun

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Fatih'te bir döviz bürosuna gelen maskeli kalabalık bir grup kişi, yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 04:00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerinde bir döviz bürosunda meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre; maskeli ve eldivenli yaklaşık 10 kişilik kalabalık bir grup, 2 araç ile döviz bürosuna geldi. Döviz bürosunun otomatik kapısını, edindikleri uzaktan kumanda kopyası ile açtıkları öğrenilen soyguncular, yaklaşık 150 bin dolar değerinde bir soygun gerçekleştirdi. Zanlılar, soygunu yaptıktan sonra dışarıda bekleyen araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştılar. Döviz bürosunun alarmının çalması ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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