Fatih'te ev yangını

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Şehremini Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sokağın darlığı ve her iki tarafına araçların park edilmesi nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, söz konusu dairede hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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