Fatih'te gaspçı tarafından bıçaklanan kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te park ettiği otomobilini gasbetmeye çalıştığı ileri sürülen şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde, Ahmet Eren (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesildi. Bu sırada aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Kaçan saldırganın eşkalini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyen polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak
CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar
Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu
Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum