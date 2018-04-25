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Fatih'te gaspçı tarafından bıçaklanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

Park ettiği aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheliyle boğuşurken bıçaklanarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te park ettiği otomobilini gasbetmeye çalıştığı ileri sürülen şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde, Ahmet Eren (42) otomobilini park ettiği sırada bir kişi tarafından önü kesildi. Bu sırada aracını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli ile yaşadığı boğuşmada göğsünden bıçaklanan Eren, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Kaçan saldırganın eşkalini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini de inceleyen polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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