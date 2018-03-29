FATİH'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMLERİ

-Lüks araçta uyuşturucu madde ve beyzbol sopası çıktı
Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te helikopter destekli yapılan asayiş denetimlerinde, lüks araçta uyuşturucu madde ve bir adet beyzbol sopası ele geçirildi. Aynı araçta bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Derviş Ali Mahallesi'nde helikopter destekli genel asayiş denetimleri yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında ekipler, sokak başlarını tutarak şüpheli görülen araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Ekipler, durdurdukları lük bir araç içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ve beyzbol sopası ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi de gözaltına aldı.
Polis ekiplerin denetimleri devam ediyor.
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