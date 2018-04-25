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Fatih'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

Şafak vakti çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisince önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih polis uyuşturucu operasyonu

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