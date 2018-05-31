Fatih'te iş hanında yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 5 katlı iş hanının ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mercan Mahallesi Vasıf Çınar Caddesi'ndeki iş hanının ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

