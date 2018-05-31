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Fatih'te iş hanında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 08:06 | Son Güncelleme

FATİH'te bir hanın 2.

Fatih'te iş hanında yangın

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir hanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Handa maddi zarara neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın Mercan Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir hanın 2. katında çıktı. Pencereden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmamın yaşanmadığı yangında handa maddi zarar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)

Fatih'te iş hanında yangınFatih'te iş hanında yangın

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