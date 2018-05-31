Fatih'te iş hanında yangın

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir hanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Handa maddi zarara neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın Mercan Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir hanın 2. katında çıktı. Pencereden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmamın yaşanmadığı yangında handa maddi zarar meydana geldi.

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