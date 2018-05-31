HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fatih'te iş hanında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:11 | Son Güncelleme

FATİH'te bir hanın 2.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir hanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Handa maddi zarara neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın Mercan Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir hanın 2. katında çıktı. Pencereden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmamın yaşanmadığı yangında handa maddi zarar meydana geldi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktıF-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!Diyarbakır'dan şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İl içi atama sonuçları açıklanıyor! İlişikler ne zaman kesilecek?

İl içi atama sonuçları açıklanıyor! İlişikler ne zaman kesilecek?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

3. havalimanı için tarih belli oldu! İlk inen Erdoğan olacak

3. havalimanı için tarih belli oldu! İlk inen Erdoğan olacak

Kadın doktora dehşeti yaşattılar

Kadın doktora dehşeti yaşattılar

Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı

Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.