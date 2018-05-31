Fatih'te iş hanında yangın

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te bir hanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Handa maddi zarara neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın Mercan Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir hanın 2. katında çıktı. Pencereden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmamın yaşanmadığı yangında handa maddi zarar meydana geldi.
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
'Öldürüldü' denmişti! Canlı yayına çıktı
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum