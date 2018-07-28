Fatih'te iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlarken, Akdeniz Caddesi tamamen trafik akışına kapatıldı.

