Fatih'te işyeri yangını

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde kapalı olan bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın Fatih, Sururi Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfaniye Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar kapalı iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerine kepenkleri keserek içeri girdi. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri de dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini araştırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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