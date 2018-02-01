HABER

Fatih'te kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 18:57 | Son Güncelleme

- Bir iş hanına düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş hanına düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mercan Mahallesi'ndeki 6 katlı iş hanında kaçak sigara bulunduğu ihbarı aldı.

Ekiplerin operasyon düzenlediği handa, dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, çatı katında zulalanmış kaçak sigara balyeleri bulundu. Şüphelilerin, sigaraları sakladıkları yerlerin duvarlarını balyoz ile kıran ekipler, buralardaki sigaraları da çıkardı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu, sigaralardan elde edilen gelirle terör örgütlerinin finanse edildiği belirtildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PYD/PKK'dan roketli saldırı

PYD/PKK'dan roketli saldırı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Son dakika! Meclis'te 7 OHAL KHK'sı kabul edildi

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.