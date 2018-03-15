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Fatih'te korkutan yangın : 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:49 | Son Güncelleme

FATİH'te bir binanın girişinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te bir binanın girişinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binanın giriş katında bulunan hurda malzemelerde başlayan yangın nedeniyle paniğe kapılan iki kişi, binanın birinci katından atladı. 4 kişinin yaralandığı yangın kısa sürede söndürüldü.
Aksaray Mahallesi, Küçük Langa Caddesi 104 numaralı binada saat 22:00 sıralarında yangın çıktı. Binanın girişinde bulunan hurda eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İç kısımda başlayan yangın kısa sürede birinci kata kadar ulaştı. Binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

PANİĞE KAPILAN İKİ KİŞİ BİNADAN ATLADI
Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı sarması üzerine paniğe kapılan iki kişi, birinci kattan aşağı atladı. Vücudunda kırıklar oluşan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenen iki kişi daha ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kesinlik kazanacak.

(FOTOĞRAF)

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