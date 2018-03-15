FATİH'TE KORKUTAN YANGIN : 4 YARALI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Fatih'de bir binanın girişinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binanın giriş katında bulunan hurda malzemelerde başlayan yangın nedeniyle paniğe kapılan iki kişi, binanın birinci katından atladı. 4 kişinin yaralandığı yangın kısa sürede söndürüldü.
Aksaray Mahallesi, Küçük Langa Caddesi 104 numaralı binada saat 22:00 sıralarında yangın çıktı. Binanın girişinde bulunan hurda eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İç kısımda başlayan yangın kısa sürede birinci kata kadar ulaştı. Binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
PANİĞE KAPILAN İKİ KİŞİ BİNADAN ATLADI
Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların binayı sarması üzerine paniğe kapılan iki kişi, birinci kattan aşağı atladı. Vücudunda kırıklar oluşan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenen iki kişi daha ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kesinlik kazanacak.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Polis ve Sağlık ekipleri
-Yangının çıktığı bina
-Olay yerinde toplanan vatandaşlar
AMATÖR KAMERA
-Sağlık ekipleri
-Yerdeki yaralı
-Camda kurtarılmayı bekleyen vatandaş
-Genel ve Detay görüntüler
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