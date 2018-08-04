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Fatih'te metruk binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

Fatih'te metruk binada yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te üç katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokak'ta bulunan üç katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ağır hasar gören binanın yıkılma tehlikesine karşı bina çevresinde önlem aldı. Binanın bazı bölümleri itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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