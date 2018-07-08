HABER

FATİH'TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 04:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen  taksiye çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Fatih'te gece saatlerinde tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Fatih'te gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BIL 387 plakalı motosikletin sürücüsü Millet Caddesi üzerinde tramvay yolunda ilerlerken Pazar Tekke Durağı'na geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet A.'nın kullandığı 34 TBB 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya karışan taksi ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çalışanlar olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan motosiklet ve ticari taksi
- Yerde yaralının görüntüsü
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Şehidimizin kimliği belli oldu!Şehidimizin kimliği belli oldu!
Irmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyorIrmağa giren 'yunus'u denize ulaştırmak için çalışmalar sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

HDP milletvekili Barış Atay yemin ederken TBMM karıştı

İlginizi Çekebilir

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin kimliği belli oldu!

Şehidimizin kimliği belli oldu!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de açıklandı mı? KHK ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de açıklandı mı? KHK ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!

Tuğçe Kazaz eski siyasi analizleriyle twitter'dan bombaladı: Siz sözde entelektüel biz ise koyunuz ya!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Lamborghini eleştirilerine yanıt verdi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 701 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.