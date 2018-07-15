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Fatih'te okul bahçesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

Özel okulun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinde söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, özel bir okulun bahçesindeki oyun parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında parktaki oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokağı'ndaki özel bir okulun bahçesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle bahçede oyuncaklar tutuştu. Kimsenin bulunmadığı okulda çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle oyun parkındaki oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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