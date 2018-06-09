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Fatih'te okul duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

Duvardan kopan parçalar 5 araca zarar verdi

İSTANBUL (AA) - Fatih’te okul duvarının çökmesi sonucu, park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Balat Mahallesi Şair Niyazi Sokak'taki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe duvarı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Duvardan kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki 5 araç zarar gördü. Olay yerine tedbir amaçlı polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zarar gören araçlar sahipleri tarafından olay yerinden alınıp başka yerlere park edilirken, çökmenin sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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