FATİH'TE POLİS, TARTIŞIĞI KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Fatih'te bir sivil polis tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralandı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; G.K isimli sivil polis, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. G.K isimli sivil polis tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından silahla yaralanırken, çevrede park halinde bulunan bir taksiye kurşun isabet etti.

Zanlılar, siyah bir otomobille olay yerinde hızla uzaklaştı. Yaralanan sivil polis, bir taksiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Polis, Özel Harekat desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Silah seslerini duyan çevredeki bir vatandaş, "Biz çay içerken, silah sesleri duyduk. Dışarıya çıktık, baktık park halindeki bir taksiye mermi isabet etmiş. Polis yerde de bir tane boş kovan buldu" dedi.

Hastaneye kaldırılan G.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kurşun isabet eden taksiden görüntü

-Özel harekat ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve Detaylar

