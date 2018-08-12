FATİH'TE POLİS, TARTIŞIĞI KİŞİLER TARAFINDAN SİLAHLA YARALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Fatih'te bir sivil polis tartıştığı kişiler tarafından silahla yaralandı. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Fatih Silivrikapı Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; G.K isimli sivil polis, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. G.K isimli sivil polis tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından silahla yaralanırken, çevrede park halinde bulunan bir taksiye kurşun isabet etti.
Zanlılar, siyah bir otomobille olay yerinde hızla uzaklaştı. Yaralanan sivil polis, bir taksiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekibi sevk edildi. Polis, Özel Harekat desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.
Silah seslerini duyan çevredeki bir vatandaş, "Biz çay içerken, silah sesleri duyduk. Dışarıya çıktık, baktık park halindeki bir taksiye mermi isabet etmiş. Polis yerde de bir tane boş kovan buldu" dedi.
Hastaneye kaldırılan G.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
--------------------
-Olay yerinden görüntü
-Kurşun isabet eden taksiden görüntü
-Özel harekat ekiplerinden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Genel ve Detaylar
Türkiye-ABD krizini tırmandıracak gelişme! Trump'a skandal teklif
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan duyurdu! Dikkat çeken ekonomi yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Murat Ülker'den Berat Albayrak'a çok konuşulacak teklif
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum