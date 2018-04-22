Fatih’te renkli çocuk şenliği

Fatih’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde yüzlerce çocuk, kurulan renkli oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Fatih Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Bilgievleri Çocuk Şenliği” yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Fındıkzade Çukurbostan Parkı’nda düzenlenen şenlikte çocuklar, kendileri için kurulan renkli oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar, düzenlenen yarışmalarda hem ter döktü hem de eğlendi. Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklar, “Burada çok eğleniyorum, oyuncaklara biniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle burada Çocuk Şenliği var. Oyunlar oynuyoruz, oyuncaklar var ve gösterirler oluyor. Gerçekten çok güzel şenlikler düzenleniyor, herkesin Çocuk Bayramı kutlu olsun, 23 Nisan herkese armağan olsun” dediler.