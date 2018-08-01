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Fatih'te sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

FATİH'te bir iş hanına yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, içki şişeleri ve bandrol ele geçirildi.

Erhan TEKTEN-Can EROK/ İSTANBUL (DHA)-FATİH'te bir iş hanına yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, içki şişeleri ve bandrol ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözatına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü Profesör Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanına sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda hanın çatı kısmında bulunan gizli odaya saklanmış, 2 bin satışa hazır sahte içki şişesi, 12 bin kapak, 12 bin etiket, 100 bin bandrol ele geçirilirken polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. BETONDAN KAPI Betondan yapılan ve özel düzenekle açılan kapı, duvarla aynı şekilde sıvandığı ve önünde tahtalarla gizlendiği için polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunabildi. Kapının kumandayla açıldığı belirlenirken, kumandayı bulamayan polisler kapıyı demir levyelerle açtı. Öte yandan iş hanının zemin katında da bir depo bulunurken, orada da etil alkol saklandığı belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.B. emniyete götürüldü.

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