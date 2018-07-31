Fatih'te silahlı bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te gündüz iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları akşam saatlerinde bir kez daha pompalı tüfekle çatıştı. Bu kavgada ise yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
Dün,17.00 sıralarında Aksaray'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, geç saatlerde ikinci bir çatışmaya dönüştü. 21.30 sıralarında bir kez daha ara sokaklarda karşılaşan iki grup üyeleri tekrar bıçak ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Çevrede oturanların büyük korku yaşadığı kavga sırasında ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişinin karıştığı kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Kavga ve silah sesleri nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ederek yaralandığı belirtilen 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu oldukları belirlenen yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis mahalle ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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