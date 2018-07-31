HABER

Fatih'te silahlı bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

FATİH'te gündüz iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları akşam saatlerinde bir kez daha pompalı tüfekle çatıştı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te gündüz iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları akşam saatlerinde bir kez daha pompalı tüfekle çatıştı. Bu kavgada ise yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Dün,17.00 sıralarında Aksaray'da bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, geç saatlerde ikinci bir çatışmaya dönüştü. 21.30 sıralarında bir kez daha ara sokaklarda karşılaşan iki grup üyeleri tekrar bıçak ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Çevrede oturanların büyük korku yaşadığı kavga sırasında ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişinin karıştığı kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Kavga ve silah sesleri nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ederek yaralandığı belirtilen 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu oldukları belirlenen yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis mahalle ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardıMuğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladıResmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!

Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!

Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler

Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.