Fatih'te silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Fatih’te çıkan silahlı kavgada bir polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde, polis memuru G.K, kimliği henüz belirlenemeyen bazı kişilerle tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, G.K. bacağından vuruldu.
G.K. kendi imkanlarıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderken, kavgaya karışan kişiler ise olay yerinden otomobille kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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