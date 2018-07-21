Fatih'te silahlı saldırı, 1 ölü

Fatih'te, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan kişinin, hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırı sonrasında olayla ilgili olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Olay, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarına geldiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan kişiye yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.