Fatih'te silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişinin üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan söz konusu kişi ambulansla götürüldüğü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

