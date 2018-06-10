Fatih'te spor salonunda yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir spor salonunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmibey Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek iş yerini saran yangına müdahalede bulundu. Binanın üst katlarda yaşayan vatandaşları tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bu arada, bina sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelerek, yangına müdahale etmek isteyen bir iş yeri çalışanı ise dumandan etkilendi. Çalışana, olay yerinde tedbir amaçlı bekleyen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Spor salonunda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

