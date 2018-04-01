HABER

Fatih'te su borusu patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

Su borusunun patlaması nedeniyle bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te ana su borusunun patlaması sonucu bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta İSKİ'ye ait ana su borusu patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İSKİ ekipleri, suyu kesti ancak hattın içindeki suyun akışı yarım saat kadar sürdü. Bu sırada bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Suyun kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri binalarda kalan vatandaşları tahliye etti.

İSKİ ekiplerinin patlayan hattı tamir çalışmaları devam ediyor.

Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...
Su borusu patladı! Mahsur kalanlar varSu borusu patladı! Mahsur kalanlar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih İSKİ patlama su borusu

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.