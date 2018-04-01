Fatih'te su borusu patladı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te ana su borusunun patlaması sonucu bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su bastı.
Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta İSKİ'ye ait ana su borusu patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İSKİ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İSKİ ekipleri, suyu kesti ancak hattın içindeki suyun akışı yarım saat kadar sürdü. Bu sırada bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı.
Suyun kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri binalarda kalan vatandaşları tahliye etti.
İSKİ ekiplerinin patlayan hattı tamir çalışmaları devam ediyor.
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum