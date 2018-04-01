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FATİH'TE SU BORUSU PATLADI; ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Fatih'te patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Görüntü Dökümü:
-Sokaktaki su
-Binalardan görüntü
-Kapıda bekleyenler
-İtfaiye ekipleri
-Detaylar

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