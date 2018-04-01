Fatih'te su kesintisi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te içme suyu isale hattındaki arıza sebebiyle yarın sabah 06.00'a kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.

Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokağı'nda, İSKİ'ye ait ana su borusunun patlaması nedeniyle tamir çalışmaları devam ediyor.

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabah 06.00'a kadar su verilemeyecek mahalleler şöyle:

"Molla Hüsrev, Seyyid Ömer, Molla Gürani, Karagümrük, Molla Fenari, Süleymaniye, İskender Paşa, Şehremini, Zeyrek, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Ayvansaray, Balat, Atikali, Akşemseddin, Ali Kuşçu, Beyazıt, Hırka-İ Şerif, Kalenderhane, Haseki Sultan, Cibali, Derviş Ali"

Ana su borusunun patlaması sonucu bazı binaların bodrum ve zemin katlarını su basmıştı.