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Fatih'te şüpheli araç ateş edilerek durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 02:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Avrasya Tüneli Yenikapı girişindeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçarken polis memurunun ayağını ezen otomobilin sürücüsü, açılan ateş sonucu öldü - Hayatını kaybeden sürücünün çok sayıda suç kaydı olduğu ve 7 olaydan aranması bulunduğu öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalışan araca ateş açılması sonucu bir şüpheli öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri, 34 UU 3148 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi.

Sürücünün durmayıp otomobili ekiplere doğru sürmesi üzerine, bir polis memurunun ayağı ezildi. Önce araca uyarı atışı yapan polis ekibi, kaçmaya çalışan otomobili ateş ederek durdurdu.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Volkan T. hayatını kaybetti. Araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralandı.

Yaralı polis memuru ve otomobildeki şüpheliler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ölen Volkan T'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve 7 olaydan aranması bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, olay nedeniyle sahil yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

(AA)

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