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Fatih'te tekstil ürünleri deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:41 | Son Güncelleme

İş hanında bulunan tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, depoda hasar meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Fatih’teki bir iş hanında bulunan tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eminönü Sururi Mahallesi Kefeli Han Sokak’taki iş hanında bulunan iki katlı tekstil ürünleri deposunun alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olup olmadığını araştırdı.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Iş Yeri itfaiye yangın

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