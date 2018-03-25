Fatih'te trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Beyoğlu'ndan Fatih istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki direksiyonu sağ tarafta bulunan Ermenistan plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin incelemesinde aracın sürücüsü Agop Kazaryan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yara almadan kurtulan ve sinir krizi geçiren araçtaki 3'ü kadın 4 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan’ın cesedi morga kaldırıldı.
Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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