Fatih'te trafik kazası: 10 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.
10.Yıl Caddesi Topkapı Altgeçidi’nde durağa yanaşan Beylikdüzü-Taksim hattında sefer yapan 34 DH 7270 plakalı özel halk otobüsüne aynı istikamette yolcu taşıyan Zeytinburnu-Topkapı seferini yapan 34 M 2780 plakalı yolcu minibüsü arkadan çarptı.
Kazada, minibüsün sürücüsüyle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle tıkanan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Dram içinde dram! Her şeyi 100 lira için yapmışlar
Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı
Hollanda'dan skandal karar! Hz. Muhammed için karikatür yarışmasına izin çıktı!
Böyle gelenek olmaz olsun! Kız çocuk yapamayınca...
Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın geliri dudak uçuklattı
Trump'tan kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert tepki
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum