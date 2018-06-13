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Fatih'te trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Minibüs özel halk otobüsüne çarptı, 9 yolcu ve sürücü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

10.Yıl Caddesi Topkapı Altgeçidi’nde durağa yanaşan Beylikdüzü-Taksim hattında sefer yapan 34 DH 7270 plakalı özel halk otobüsüne aynı istikamette yolcu taşıyan Zeytinburnu-Topkapı seferini yapan 34 M 2780 plakalı yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Kazada, minibüsün sürücüsüyle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle tıkanan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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